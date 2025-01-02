Россияне выпили рекордное количество пива в 2024 году

Эксперт алкорынка Небольсин: россияне установили рекорд по выпитому пиву за год Годовое производство и потребление пива в России в 2024 году оказалось рекордным за последние восемь лет, заявил в беседе с URA.
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