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Губерниев ответил на слухи об отстранении от эфиров из-за скандала с Бузовой

Губерниев ответил на слухи об отстранении от эфиров из-за скандала с Бузовой

Спорт Шоу-бизнес Информация об этом ранее появилась в инстаграмме Тины Канделаки. Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил на появившуюся в СМИ информацию о том, что он отстранен от эфиров из-за слез в эфире гостьи шоу Ольги Бузовой.

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