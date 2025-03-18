Nvidia представила DGX Station и DGX Spark — «персональный ИИ-суперкомпьютер» и рабочую станцию на базе Grace BlackwellКомпания Nvidia представила «персональный ИИ-суперкомпьютер» и рабочую станцию серии GDX, которые построены на базе суперчипов Grace Blackwell.