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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Nvidia представила DGX Station и DGX Spark — «персональный ИИ-суперкомпьютер» и рабочую ...

Nvidia представила DGX Station и DGX Spark — «персональный ИИ-суперкомпьютер» и рабочую станцию на базе Grace BlackwellКомпания Nvidia представила «персональный ИИ-суперкомпьютер» и рабочую станцию серии GDX, которые построены на базе суперчипов Grace Blackwell.

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