Сигал иронично ответил на вопрос о легитимности Зеленского

Валерий Шарифулин/ТАСС Американский актер и спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал 11 июля с иронией прокомментировал легитимность Владимира Зеленского, срок президентских полномочий которого истек в мае 2024 года.