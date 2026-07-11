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Сигал иронично ответил на вопрос о легитимности Зеленского

Сигал иронично ответил на вопрос о легитимности Зеленского

Валерий Шарифулин/ТАСС Американский актер и спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал 11 июля с иронией прокомментировал легитимность Владимира Зеленского, срок президентских полномочий которого истек в мае 2024 года.

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