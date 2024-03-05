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Закон, порядок, государство

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Полицейские в Приморском крае провели оперативно-профилактическую операцию «Не оступись!»

В целях усиления противодействия негативным проявлениям в подростковой среде, связанным с употреблением наркотических средств, токсических, психотропных и одурманивающих веществ, алкогольной и табачной продукции, профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде и снижения уровня наркотизации несовершеннолетних на территории Владивостока проведена комплексная межведомственная  операция «Не оступись!».

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