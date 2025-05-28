Две компании из Нефтеюганска заплатят 48,7 млн рублей штрафа за картельный сговор на топливном рынке

Ханты-Мансийское УФАС России назначило штрафы на общую сумму 48,7 млн рублей двум местным нефтетрейдерам — ООО «Юганскнефтепродукт» и ООО «Нефтепродуктсервис» — за нарушение антимонопольного законодательства.
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