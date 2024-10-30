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В Яремче созывают собрание, чтоб прекратить деятельность прихода УПЦ

В городе Яремче Ивано-Франковской области городской совет объявил о проведении общественных слушаний, посвящённых прекращению деятельности религиозной общины Украинской Православной Церкви в городе.

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