Новый «Анкор» Андрея Королева

«Круговорот» юридических лиц остаётся одним из излюбленных приемов недобросовестных предпринимателей, чтобы уйти от налогов, не платить по долгам, избежать взыскания неустоек за невыполненные подряды, некачественно выполненные работы и не нести ответственности за травматизм или даже гибель сотрудников.