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Свежие комментарии

  • Eduard
    Это территории Россия давала,никакая не Германия или Франция которые нос туда суют!РФ не отдаст новы...
  • Eduard
    Отдать Украине.....ли?Все знают,что Европа и НАТО на Украину нацелены! Зачем нам врагов у себя же иметь,а словам давн...РФ не отдаст новы...
  • igor kim
    Строительство этих потоков большая ошибка.Лавров заявил о п...

Новый «Анкор» Андрея Королева

Новый «Анкор» Андрея Королева

«Круговорот» юридических лиц остаётся одним из излюбленных приемов недобросовестных предпринимателей, чтобы уйти от налогов, не платить по долгам, избежать взыскания неустоек за невыполненные подряды, некачественно выполненные работы и не нести ответственности за травматизм или даже гибель сотрудников.

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