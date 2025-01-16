Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Йеллен предупредила о рисках потрясений на финрынках из-за планов Трампа

Уходящий министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что планы новой администрации Дональда Трампа по продлению налоговых льгот республиканцев 2017 года рискуют потрясти финансовые рынки и ухудшить и без того сложные финансовые перспективы США.

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