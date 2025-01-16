Йеллен предупредила о рисках потрясений на финрынках из-за планов Трампа

Уходящий министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что планы новой администрации Дональда Трампа по продлению налоговых льгот республиканцев 2017 года рискуют потрясти финансовые рынки и ухудшить и без того сложные финансовые перспективы США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)