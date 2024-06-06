Сложности успеха Дмитрия Исаева

Он никогда не стремился стать актёром, но счастливый случай привёл его в профессию. Сегодня на счету Дмитрия Исаева больше 70 сыгранных ролей в кино и сериалах, и его называют одним из самых востребованных и узнаваемых актёров в отечественном кинематографе.