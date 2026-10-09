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Царьград

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Владимир Путин подчеркнул значимость сохранения общей истории СНГ

Владимир Путин подчеркнул значимость сохранения общей истории СНГ

Владимир Путин на встрече лидеров СНГ подчеркнул важность сохранения общей истории. Будет принята резолюция, которая обеспечит информирование молодежи о достижениях в советское время и героизме во время Великой Отечественной войны.

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