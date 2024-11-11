11 ноября цена биткоина обновила исторический максимум около $87 200 (обновлено)

UPD: BTC - 87200$ - новый исторический максимум В ночь на 11 ноября 2024 года биткоин вновь в очередной раз обновил исторический максимум, достигнув отметки чуть выше $81 900, но позже как и ожидалось после такого стремительного подъёма некоторые трейдеры зафиксировали прибыль, в следствии чего произошла ожидаемая коррекция цены до $80 800, зафиксировав суточный рост на 2,4%.