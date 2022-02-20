Подробно о главном

10 038 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    Иран весьма своеобразный сосед, полностью доверяться им нельзя. Но! Для России будет нелишней военно-морская база в П...Иранский вектор р...
  • Сэм Самуилович
    Какая хрень!!!! Это Штольц-то адекват????? Автор пусть очки розовые снимет!Нет мира? Нет газа!
  • Антон
    Фашисткий недобитокСмехотворный гено...

Польская пресса: Россия предупреждает Данию о последствиях размещения американских войск на острове Борнхольм

Польская пресса: Россия предупреждает Данию о последствиях размещения американских войск на острове Борнхольм

Москва начала угрожать Копенгагену, предупреждая его о серьезных последствиях в случае размещения американских войск на острове Борнхольм в Балтийском море.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх