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Тульские новости

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На Макаренко 13 устранён «потоп» и прочищена канализация

На Макаренко 13 устранён «потоп» и прочищена канализация

Управляющая компания «Центральная» утверждает, что канализация в доме на Макаренко, 13 прочищается ежемесячно, но жильцы требуют замены труб из-за учащения протечек.

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