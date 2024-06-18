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"Тебя посодют, а ты не воруй" (с)

"Тебя посодют, а ты не воруй" (с)

В уголовном деле против экс-акционера разорившегося банка «Советский» Кирилла Ласкина вскрылась его очередная афера Вот уже который год тянется эпопея с обвиняемым в мошенничестве Кириллом Ласкиным и его причастности к  хищению 2 млрд, а также исчезновению из банка «Советский» 11,88 млрд рублей.

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