"Тебя посодют, а ты не воруй" (с)

В уголовном деле против экс-акционера разорившегося банка «Советский» Кирилла Ласкина вскрылась его очередная афера Вот уже который год тянется эпопея с обвиняемым в мошенничестве Кириллом Ласкиным и его причастности к хищению 2 млрд, а также исчезновению из банка «Советский» 11,88 млрд рублей.