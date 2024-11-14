Куряне рассказали губернатору Смирнову о своих проблемах

Оказывается, нужно отремонтировать школы в Курске и Тиму, построить отделение общей врачебной практики и врачебную амбулаторию в Мантуровском районе, отреставрировать здания детской библиотеки и сельского клуба в Советском и Черемисиновском районах, сеть водоснабжения в Мещерских Дворах.