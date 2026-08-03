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Газета.ру

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Фигуристка Костылева: Плющенко и Рудковская оказывают мне финансовую поддержку

Фигуристка Костылева: Плющенко и Рудковская оказывают мне финансовую поддержку

Российская фигуристка, двукратная победительница первенства России среди юниоров Елена Костылева рассказала о финансовой поддержке, которую ей оказывают тренер Евгений Плющенко и совладелец академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская.

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