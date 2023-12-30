В Белгороде звучат сирены ракетной опасности

Валентин Щербаков

Во-первых, нельзя было допустить обстрела Белгорода, во-вторых, почему не обнаружили эти ракеты и снаряды при подлёте, а, в-третьих, в век различных возможностей обнаружения точек обстрела, почему не ответили....Или снова проспали....