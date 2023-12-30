В Белгороде после обстрелов со стороны украинских боевиков, заработали сирены ракетной опасности. Жителей просят покинуть дома, отключить электроэнергию, перекрыть газ, воду, взять с собой вещи первой необходимости и переместиться в ближайшие укрытия.
В Белгороде звучат сирены ракетной опасности
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Щербаков
Во-первых, нельзя было допустить обстрела Белгорода, во-вторых, почему не обнаружили эти ракеты и снаряды при подлёте, а, в-третьих, в век различных возможностей обнаружения точек обстрела, почему не ответили....Или снова проспали....
Ответить
13 час.
Михалыч
Вот только непонятно: ПОСЛЕ ОБСТРЕЛА ЗАРАБОТАЛА система ракетной опасности. А что этв система не работает на упреждение??? Ведь на радарах видны приближающиеся ракеты. ДА И РАЗВЕДКА ДОЛЖНА БЫЛА УПРЕДИТЬ.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии