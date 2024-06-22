Медведев: Россия проводит спецоперацию на Украине с целью искоренить фашизм

Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы полностью искоренить фашизм. Об этом написал во "ВКонтакте" зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в день 83-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
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