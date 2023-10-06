7 «золотых» правил фитнеса для полных, которые необходимо соблюдать

7 «золотых» правил фитнеса для полных, которые необходимо соблюдатьПравда же состоит в том, что от спорта полным людям отказываться нельзя: физические нагрузки полезны не только для фигуры, но и для работы внутренних органов.
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