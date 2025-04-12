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Правила строительства домов уточнены для повышения комфортности и безопасности

Правила строительства домов уточнены для повышения комфортности и безопасности

На дачном участке жилой дом должен располагаться на расстоянии не менее трех метров от забора. Это требование важно для комфорта, безопасности и законопослушности, отметил Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, в беседе с NEWS.

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