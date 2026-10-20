Пять крупнейших случаев дистанционного мошенничества, зафиксированных в сентябре в Подмосковье, нанесли потерпевшим ущерб от 25,9 до 43 миллионов рублей, причём во всех эпизодах злоумышленники выдавали себя за сотрудников госорганов.