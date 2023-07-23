Закон и Порядок

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Отношения улучшаются

Отношения улучшаются

Эрдоган высказался об отношениях с Россией.1. По его мнению, отношения между Россией и Турцией сейчас не ухудшаются, а наоборот, улучшаются.

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Комментарии
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Раиса Утропова
Путину все-таки не стоит ехать в Турцию, международный суд не отменял свою версию, а Турция - страна NATO.
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Владислав Владислав
Интересная статья.
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Александр Рожков
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