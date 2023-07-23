Эрдоган высказался об отношениях с Россией.1. По его мнению, отношения между Россией и Турцией сейчас не ухудшаются, а наоборот, улучшаются.
Отношения улучшаются
Комментарии
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Раиса Утропова
Путину все-таки не стоит ехать в Турцию, международный суд не отменял свою версию, а Турция - страна NATO.
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12 час.
Владислав Владислав
Интересная статья.
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11 час.
Александр Рожков
Наш Дорогой Друг - Эрдоган, не слишком ли дорогой?
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10 час.
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