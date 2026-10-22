Итоги переговоров американского миллиардера, крупного девелопера, давнего друга и специального посланника президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке и по диалогу с Россией Стива Уиткоффа с российским руководством в Санкт-Петербурге 21 октября вполне очевидны: стороны договорились договариваться дальше, но теперь – в условиях поставок дизеля из РФ на мировые рынки.
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