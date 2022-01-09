В Новосибирске назвали районы с самыми дешёвыми новостройками

В Новосибирске назвали районы с самыми дешёвыми квартирами в новостройках. Эксперты по недвижимости в декабре 2021 года проанализировали стоимость цены на жильё на первичном рынке и определи, где квартиры в городе стоят дешевле и дороже всего.