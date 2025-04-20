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Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности

Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности

Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасностиMicrosoft постепенно отказывается от поддержки технологии VBS enclaves в Windows 11 23H2 и более ранних версиях, оставляя её только в актуальной Windows 11 24H2.

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