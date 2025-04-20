Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасности

Microsoft лишит старые версии Windows 11 ключевой функции безопасностиMicrosoft постепенно отказывается от поддержки технологии VBS enclaves в Windows 11 23H2 и более ранних версиях, оставляя её только в актуальной Windows 11 24H2.
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