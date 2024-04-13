Китай запустил спутник, который сможет связаться с обратной стороной Луны Максим МорозовНациональное космическое агентство Китая заявило сегодня, что запуск его ключевого сигнального спутника прошел полностью успешно и что он послужит коммуникационным мостом для будущих миссий на Луну в ближайшие годы.
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