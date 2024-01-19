В Эстонии хотят сохранить автобусный маршрут Таллин – Петербург

Автобусные компании Эстонии в связи с закрытием транспортного пограничного перехода в российском Ивангороде намерены сохранить линии, связывающие Таллин с Петербургом, но число рейсов сократится, пишут Ведомости.
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