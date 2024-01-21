Терапевт рассказала о питании в период простуды

Терапевт Надежда Чернышова 20 января рассказала, каким должно быть питание во время болезни.В беседе с RT она отметила, что во время болезни обычно снижается аппетит, поэтому «насильно нагружать» ЖКТ не нужно.
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