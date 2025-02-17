В каждой семье бережно хранится память о подвиге и мужестве родных — Героев Великой Отечественной войны

В каждой семье бережно хранится память о подвиге и мужестве родных — Героев Великой Отечественной войныМы гордимся их самоотверженностью, силой и нечеловеческой храбростью, которая помогла выстоять и победить.
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