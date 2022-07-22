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Власти Приднестровья заявили о желании присоединиться к Российской Федерации

Власти Приднестровья заявили о желании присоединиться к Российской Федерации

Власти Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года, заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости.

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