Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лавров: у РФ есть сведения о том, кто поддерживает террористов в Сирии

Лавров: у РФ есть сведения о том, кто поддерживает террористов в Сирии

У России есть сведения о том, кто поддерживает террористические исламистские группировки в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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