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Царьград

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"Аэрофлот" запустит оплату авиабилетов цифровыми рублями с 1 сентября

"Аэрофлот" запустит оплату авиабилетов цифровыми рублями с 1 сентября

С 1 сентября "Аэрофлот" начнет принимать оплату за авиабилеты в цифровых рублях. Клиенты смогут использовать QR-код для транзакций, как через сайт, так и в офисах продаж, используя банк, поддерживающий данную валюту.

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