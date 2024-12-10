Биотехнолог рассказала об опасных "соседях", которых можно завести с живой новогодней ёлкой

Живая новогодняя ёлка привлекает людей своим хвойным ароматом, своей натуральной красотой. Но многие забывают, что живая ёлка — это дом для насекомых и микроорганизмов, жить с которыми по соседству захочется не всем.
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