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Биотехнолог рассказала об опасных "соседях", которых можно завести с живой новогодней ёлкой

Биотехнолог рассказала об опасных "соседях", которых можно завести с живой новогодней ёлкой

Живая новогодняя ёлка привлекает людей своим хвойным ароматом, своей натуральной красотой. Но многие забывают, что живая ёлка — это дом для насекомых и микроорганизмов, жить с которыми по соседству захочется не всем.

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