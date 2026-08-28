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Сафонов высмеял жесткое столкновение с тренером на предматчевой разминке «ПСЖ»

Сафонов высмеял жесткое столкновение с тренером на предматчевой разминке «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов после ничьей с «Лиллем» (2:2) во 2-м туре французской Лиги 1 прокомментировал столкновение с одним из тренеров парижан на предматчевой разминке.

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