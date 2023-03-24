Врач-онколог Воробьев назвал «тонкий» симптом рака кишечника

Какие симптомы могут указывать на развитие рака кишечника, рассказал врач-онколог Андрей Воробьев. Заподозрить развитие опасного заболевания можно, если у человека изменились привычки, связанные с туалетом.
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