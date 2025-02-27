Премьер Дании посоветуется с производителем «Оземпика» после угроз Трампа

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен хочет поладить с президентом США Дональдом Трампом через производителя препаратов для борьбы с диабетом «Оземпик» Ларса Йоргенсена, так как он может дать ей ценные советы.
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