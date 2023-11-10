«Постарела лет на 10»: изменившуюся Лорак не сразу узнали на новом снимке

Певицу раскритиковали за слишком тяжелый макияж. Ани Лорак с бойфрендом Исааком Виджраку Социальные сети45-летняя Ани Лорак вернулась из отпуска, который она провела в компании своего испанского любовника, и снова взялась за работу.