Военное обозрение

3 517 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Александров
    Товарищи лётчики! Очень хочу посмотреть на F-16 в парке "Патриот". Понимаю, что дело не простое ... Александров Викто...Спикер Воздушных ...
  • Виктор Александров
    Товарищи лётчики! Очень хочу посмотреть на F-16 в парке "Патриот". Понимаю, что дело не простое ... Александров Викто...Зеленский: Греция...
  • Виктор Александров
    Товарищи лётчики! Очень хочу посмотреть на F-16 в парке "Патриот". Понимаю, что дело не простое ... Александров Викто...Опыт Спецоперации...

Немецкая пресса: Причиной нерешительности правительства Шольца в вопросе поставок ракет Taurus Украине стало медленное контрнаступление ВСУ

Немецкая пресса: Причиной нерешительности правительства Шольца в вопросе поставок ракет Taurus Украине стало медленное контрнаступление ВСУ

Немецкая пресса пишет о том, что в связи с крайне медленным ходом контрнаступления ВСУ в правительстве страны решили как минимум повременить с поставками Киеву дальнобойных ракет «Таурус».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх