Немецкая пресса: Причиной нерешительности правительства Шольца в вопросе поставок ракет Taurus Украине стало медленное контрнаступление ВСУ

Немецкая пресса пишет о том, что в связи с крайне медленным ходом контрнаступления ВСУ в правительстве страны решили как минимум повременить с поставками Киеву дальнобойных ракет «Таурус».
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