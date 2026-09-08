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МОСИНФОРМ

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Горожанам рассказали, как социальные предприниматели формируют будущее столицы

Горожанам рассказали, как социальные предприниматели формируют будущее столицы

Начало учебного года открывает новый сезон и для социальных предпринимателей, работающих с детьми. После каникул в языковые школы, музыкальные студии, развивающие центры и другие организации возвращаются ребята, чтобы получать знания, заниматься творчеством и искать новые увлечения.

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