На грани химической войны.

ВСУ более 400 раз применили отравляющие вещества против армии России и населения АВТОР: Андрей Офицеров Великобритания внесла в санкционные списки Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России.
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