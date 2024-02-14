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Как освящают свечи на Сретение Господне 15 февраля 2024 года, каким чином

Как освящают свечи на Сретение Господне 15 февраля 2024 года, каким чином

Как освящают свечи на Сретение Господне 15 февраля 2024 года, каким чином Дмитрий НовахЕжегодно в середине февраля православные христиане отмечают один из важнейших праздников – Сретение Господне, который всегда приходится на 15 февраля.

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