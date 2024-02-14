Как освящают свечи на Сретение Господне 15 февраля 2024 года, каким чином Дмитрий НовахЕжегодно в середине февраля православные христиане отмечают один из важнейших праздников – Сретение Господне, который всегда приходится на 15 февраля.
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