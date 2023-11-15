Врач рассказала, как не спутать невралгию и сердечный приступ

Боль в груди может ощущаться по-разному и иметь разные причины. Симптомом каких заболеваний может быть боль в области грудной клетки, как отличить межреберную невралгию от сердечного приступа и почему боль в груди нельзя игнорировать, 15 ноября «Известиям» рассказала врач-кардиолог ИНВИТРО Анна Чугунникова.
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