Песков отказался комментировать ситуацию вокруг выдачи родным тела Навального*

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе сегодняшней беседы с журналистами отказался комментировать ситуацию вокруг выдачи родным тела скончавшегося оппозиционного политика Алексея Навального*.
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