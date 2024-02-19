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Песков отказался комментировать ситуацию вокруг выдачи родным тела Навального*

Песков отказался комментировать ситуацию вокруг выдачи родным тела Навального*

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе сегодняшней беседы с журналистами отказался комментировать ситуацию вокруг выдачи родным тела скончавшегося оппозиционного политика Алексея Навального*.

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