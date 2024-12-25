Главе ведомства будет представлен доклад о проверке фактов применения насилия школьником в отношении сверстника в Екатеринбурге

В ряде средств массовой информации размещена информация о том, что в одном из учебных заведений произошёл инцидент, связанный с применением физического насилия в отношении учащегося со стороны другого несовершеннолетнего.
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