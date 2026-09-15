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Аргументы недели

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Женщина выпала из окна с 15-этажа и упала на ребенка внизу

Женщина выпала из окна с 15-этажа и упала на ребенка внизу

Трагедия произошла 12.09.26 на улице Асфендиярова в Астане. Мама остановилась и сделала шаг от коляски, чтобы выбросить мусор.

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