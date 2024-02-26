Сомнолог Ли заявила, что потребление кофе сразу после сна вредит организму

Сомнолог Дебора Ли поделилась, почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения, — передает Бриф24. Врач указала — кофеин приостанавливает работу аденозиновых рецепторов в мозгу, которые отвечают за сон.
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