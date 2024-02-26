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Сомнолог Ли заявила, что потребление кофе сразу после сна вредит организму

Сомнолог Ли заявила, что потребление кофе сразу после сна вредит организму

Сомнолог Дебора Ли поделилась, почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения, — передает Бриф24. Врач указала — кофеин приостанавливает работу аденозиновых рецепторов в мозгу, которые отвечают за сон.

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