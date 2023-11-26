Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Gennady Sokolovsky
    Выдра грёбаная, сдрысни отсюда. А лучше с планеты Земля вообще.«Изнеженный “патр...
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Без названия

Без названия

Поздравляю Главу Крыма Сергея Валерьевича Аксенова с Днем рождения.Руководитель с колоссальным опытом и фантастической работоспособностью, системный и принципиальный, умеющий принимать взвешенные решения.

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