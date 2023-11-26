Без названия

Поздравляю Главу Крыма Сергея Валерьевича Аксенова с Днем рождения.Руководитель с колоссальным опытом и фантастической работоспособностью, системный и принципиальный, умеющий принимать взвешенные решения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии