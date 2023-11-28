Минздрав: в порядок определения тяжести вреда здоровью готовятся изменения

Проект приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» подготовлен в соответствии с современными тенденциями развития медицинской науки, в том числе в области проведения судебно-медицинской экспертизы.
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