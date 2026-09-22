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Царьград

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Собянин предложил дать регионам свободу на 20 млрд рублей

Собянин предложил дать регионам свободу на 20 млрд рублей

На Московском финансовом форуме—2026 Сергей Собянин предложил дать регионам больше самостоятельности в распределении средств и сократить отчётность, которая сейчас включает 4,5 тысячи показателей.

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